Dalia Durán se presentó en el set de “Mujeres al mando” y denunció que viene recibiendo llamadas y mensajes amenazantes desde el penal, luego de la denuncia que interpuso contra John Kelvin por violencia física y sexual.

La cubana reveló que en una de las personas que se comunicó con ella se hizo pasar por un policía. “Primero se hizo pasar por policía de investigación, logré tomar captura. Me dijo que necesitaba comunicarme con John, me hablaban del arma blanca, trataban de confundirme, entonces yo le pregunto cómo te llamas para cuando vaya a la comisaría saber con quién me estoy comunicando, pero borró los mensaje y me escribió: ’morirás’”, narró.

Karla Tarazona intervino para contar que cuando estaba camino al set junto a Dalia Durán fue testigo de las llamadas que recibió. La cubana comentó que al contestar la operadora le indicaba que provenían de un penal del Perú.

“Hoy, antes que Dalia bajara a darnos el encuentro para poder conversar con ella, recibe una llamada, luego en plena entrevista recibe una llamada, y cuando estábamos en el carro otra vez la llaman. Entonces yo le pregunto quién te llama, ella me responde que la operadora dice que vas a recibir una llamada desde el penal, entonces ella cada vez que llama lo que hace es colgar porque a nadie le gustaría escuchar, sabemos qué quieren”, explicó Karla Tarazona.

Durán comentó que pedirá garantías para su vida y las de sus hijos. “Todos los días me tienen así a cada rato, timbrándome, me quieren transferir la llamada del penal, yo no respondo, cuelgo”, denunció Dalia Durán. “Yo luego del programa me voy a pedir garantías porque si algo me pasa a mí o a mis hijos, yo responsabilizo directamente a John”, agregó.

