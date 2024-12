¿Una nueva oportunidad? Dalia Durán sobre John Kelvin: "Depende de él estar a la altura"

Dalia Durán ha revelado que le está dando una oportunidad a John Kelvin por el bienestar de sus hijos, aunque dejó en claro que no pondrá las manos al fuego por él. La modelo compartió recientemente con el cantante una salida al cine junto a sus cuatro hijos, un gesto que ella considera importante para fomentar momentos familiares.

"Fuimos a cenar con ellos y luego al cine. Como padres, estamos compartiendo momentos lindos con nuestros hijos", explicó Durán, quien destacó que han tenido conversaciones claras sobre su rol como padre. Sin embargo, enfatizó que no permitirá que nada ni nadie dañe emocionalmente a sus hijos.

Dalia Durán también aclaró que el hecho de compartir momentos familiares no interfiere con el proceso de manutención ni con las medidas de alejamiento que aún existen entre ellos. "Lo consulté, mientras él esté con nosotros y no haga nada indebido o se comporte mal, no hay ningún problema. Ya dependerá de él para que se pueda solicitar el levantamiento de las medidas", aseguró para Trome.

La modelo señaló que está dispuesta a darle una oportunidad a John Kelvin, como padre, pero solo si demuestra un cambio genuino. "Es aquí donde se demuestra el verdadero amor hacia los hijos, con un cambio genuino. Estando con nosotros ha estado muy bien, espero que no retroceda", afirmó.

No obstante, dejó claro que si el cantante falla nuevamente como padre, no habrá más oportunidades.

Durán también se mostró consciente de las posibles críticas que recibirá por darle una nueva oportunidad a John Kelvin, pero afirmó que no vive de las opiniones ajenas.

"No vivimos juntos, críticas siempre existirán, pero no vivo del qué dirán. Ya viví mi proceso y he ido aprendiendo a sanar", expresó. Destacó que la madurez y una relación tranquila como padres es lo más importante para el bienestar de sus hijos, aunque aclaró que esto no significa que esté enamorada de él nuevamente.

"Es el padre de mis hijos y lo será toda la vida, ya depende de él estar a la altura", concluyó Durán.

