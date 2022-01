Dalia Durán, expareja del cantante de cumbia John Kelvin, salió al frente para explicar lo que realmente pasó con el dinero que le donaron las hijas de Andrés Hurtado meses atrás, luego que el padre de sus hijos fuera detenido por agredirla física y psicológicamente.

“El dinero donado fue para pagar la deuda del departamento (donde vivía anteriormente). Esa plata no pasó por mis manos en ningún momento, no vi ni un dólar, todo trato se hizo entre la producción y la señora (dueña de la casa) en una notaría”, dijo en entrevista con el diario Trome.

Asimismo, descartó que haya utilizado la ayuda económica para la compra lujos para su nuevo departamento: “No sé de qué lujos hablan si yo vivo con las mismas cosas con las que me mudé. No me voy a callar cuando sé que están mintiendo”.

Por otro lado, la cubana dejó en claro que su relación laboral con Andrés Hurtado terminó en muy buenos términos.

“No hubo ningún choteo porque nunca lo llamé para pedirle que me renueve o algo por el estilo. Mi relación laboral siempre fue buena y fui responsable hasta mi último día de contrato que fue el 18 de diciembre. Le agradecí por la ayuda y por el trabajo que asumí con mucha responsabilidad desde el día 1″, señaló.

Finalmente, Dalia Durán se sinceró y dijo que no le ha cerrado las puertas al amor e incluso señaló que tiene más de un pretendiente intentando ganarse su corazón.

“El 2021 fue un año duro y trabajo en eso para estar fuerte por mis hijos. ¿Enamorarme? Ja, ja. No lo sé. Nunca se sabe que puede pasar en el camino, pero estoy segura que será un año de cambios positivos”, comentó. “Siempre habrá pretendientes, pero después de todo lo que yo he vivido es difícil creer en cuentos con final feliz. Además, la felicidad no está al lado de un hombre”, añadió.

