La exco-animadora del programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Dalia Durán se solidarizó con la joven empresaria Flor Polo, tras enterarse que también habría sido víctima de violencia psicológica por parte de su aún esposo Néstor Villanueva.

Durán aseguró, en una entrevista para ‘América hoy’, que es probable que Néstor haya maltratado a ‘Florcita’ debido a que le fue infiel tal como ella lo vivió con su aún esposo, el cantante, John Kelvin.

“Cuando suceden este tipo de situaciones como que el hombre te empieza a maltratar físicamente y psicológicamente sobre todo, siento en mi experiencia que viene por un tema de infidelidad porque cuando los hombres empiezan a actuar de esa manera: que te empiezan a insultar, se ponen de mal humor y no soportan verte es poque afuera están teniendo otras cosas. En mi experiencia es lo que me pasó y yo me atrevería a decir que es lo mismo que está pasando Florcita”, señaló Dalia Durán.

“Yo también me solidarizo totalmente con Flor, igual tienes la ventana abierta si deseas escribirme o deseas un consejo como una mujer que ha pasado por esta situación allí me tienes para lo que sea”, agregó la madre de cuatro hijos.

Dalia Durán reapareció en pantallas de TV.

Dalia se reencontró con Jhon

Dalia Durán también comentó que volvió a ver a John Kelvín, este último martes en una audiencia por la denuncia de violencia física y psicológica que presentó en su contra, y que el cantante se animó a pedirle perdón.

“Tenemos audicioncita cada semana porque estamos en el proceso final del juicio oral, es doloroso (los encuentros) porque es el padre de mis hijos, pero nadie quita lo que él hizo, nadie justificará lo que él me hizo”, aclaró Durán.

