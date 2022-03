Dalia Durán se enlazó este jueves con “América Hoy” y confesó que en febrero vivió momentos difíciles luego de caer en depresión. Asimismo, hizo un recorrido por el nuevo inmueble al que se mudó, ubicado en Trapiche, Comas.

La expareja de John Kelvin reconoció que renunciar a las terapias fue un error. “Tuve que dejarla y creo que fue un error de mi parte”, reconoció.

Tras ello, Brunella Horna dio a conocer que la psicóloga Lizbeth Cueva se comunicó con el programa matutino para ofrecer ayudarla con su tratamiento.

“Dalia, me parece que renunciaste al apoyo del Ministerio de la Mujer, también tu abogado decidió ya no apoyarte, pero no te preocupes, a ‘América Hoy’ se comunicó la psicóloga Lizbeth Cueva y se ofrece voluntariamente a apoyarte todo este tiempo”, dijo Horna.

Sin embargo, las buenas noticias para Dalia no terminaron, pues Ethel Pozo anunció habían conseguido una donación de mil soles, víveres y que un conocido restaurante le ofreció trabajo como anfitriona.

“Hoy es un día bonito, lindo, de buenas noticias para ti, pero queremos que sepas que la motivación está aquí, tú misma, en el corazón, vas a ver que el camino es difícil, pero cuando llegues al final del camino te sentirás muy satisfecha”, enfatizó la hija de Gisela Valcárcel.

“El ‘Osito’ de la ‘Gran concha’ te ofrece ser anfitriona de los almuerzos musicales, los fines de semana, para ti Dalia. Además, el doctor Capillo nos ha donado mil soles para ti, para tus niños, para que vayas a matricularlos, mil soles”, añadió.

Dalia Durán no pudo evitar conmoverse y, con la voz entrecortada, agradeció todo el apoyo que ha recibido.

“Muchísimas gracias, de verdad, yo no tengo cómo agradecer tanto, en redes sociales siempre he tenido apoyo, hay mucha gente que me estima, que me quiere, me conoce, sabe cómo soy. Lamentablemente no estamos libres de recibir una recaída, y más yo, con el tema que he venido arrastrando, que muchas personas no lo entiendan, pero quiero agradecer por el apoyo psicológico porque sí lo necesito”, comentó.

