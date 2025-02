Dalia Durán responde a críticas tras grabar trend con John Kelvin: "Tampoco puedo vivir arrastrando el pasado"

Dalia Durán se pronunció ante la ola de críticas que recibió por participar junto a John Kelvin en un video viral con la canción Bemba Colorá de Celia Cruz, luego de que en el pasado denunciara al cantante por agresión física y psicológica.

La conductora y modelo aclaró que en ningún momento su intención fue burlarse de su situación personal ni del episodio de violencia que vivió. “En ningún momento lo hice con intención de burlarme, fue un trend que todos han grabado y se volvió viral”, declaró Durán para los medios locales.

El video generó controversia y críticas en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron su decisión de grabar contenido con Kelvin tras la grave denuncia que hizo en su contra. Algunos incluso le sugirieron que acudiera a terapia para sanar emocionalmente. Ante estos comentarios, Durán respondió con firmeza: “Voy a terapia hace mucho”.

Asimismo, la cubana reafirmó que no busca revivir el pasado ni menospreciar lo que vivió. “Jamás me burlaría con algo que viví en carne propia, no es que sufra de amnesia, pero tampoco puedo vivir arrastrando el pasado y recordando a cada rato porque eso me daña”, precisó.

Finalmente, Durán aclaró que la presencia de John Kelvin en su entorno responde únicamente al rol que este cumple como padre de sus hijos. “El padre de mis hijos está cerca de ellos, pero sigue en evaluación”, explicó, dejando en claro que su relación con el cantante se basa exclusivamente en la paternidad compartida.

