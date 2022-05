Dalia Durán ya sabe qué no piensa volver a vivir. La cubana participó en una dinámica donde respondió diversas preguntas que le hicieron sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Una de las consultas fue si se reconciliaría con Jhon Kelvin, padre de sus cuatro hijos.

La pregunta llamó la atención debido a que hace unos meses la cubana denunciara por violencia física y agresión sexual al cantante de cumbia, quien se encuentra recluido en el penal de Lurigancho cumpliendo una prisión preventiva.

La seguidora fue directa y le consultó a Dalia si volvería con el cumbiambero. “Dios lo cuide siempre, porque es el padre de mis hijos y 13 años de matrimonio, jamás lo odiaré”, comentó la cubana y compartió una fotografía de padre de sus hijos.

Dejando claro que no le guarda rencor ni ningún sentimiento malo contra Jhon Kelvin, pero tampoco fue enfática en responder si volvería o no con él. Lo que sí se animó a dejar claro fue que no le cierra las puertas al amor.

“Jamás le cierro las puertas a algo tan bello como el amor, pero se dará en el momento indicado”, resaltó y dijo que ella está enfocada por el momento en la crianza de sus hijos. “Ver a mis hijos realizados profesionalmente, que sean hombres y mujeres de bien, abrir mi salón boutique pronto”, puntualizó.

