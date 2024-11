Dalia Durán niega seguir enamorada de John Kelvin y responde a Glenda Rodríguez: "Todo lo que ha dicho es falso"

Dalia Durán decidió responder a las declaraciones de Glenda Rodríguez, quien la acusó de interferir en su relación con el cantante John Kelvin.

En una entrevista reciente, Durán aseguró que las afirmaciones de Rodríguez son falsas y que ella ya ha sanado las heridas del pasado.

"No estoy enamorada ni quiero una relación con John, y si lo estuviera tampoco tendría por qué ocultarlo, en estos momentos tengo una relación sana y tranquila. Todo lo que ha dicho ella es falso, tengo las conversaciones y llamadas registradas que me hizo, entonces quién acosa a quién", declaró para Trome.

Asimismo, reveló que las comunicaciones que tuvo con el cantante estuvieron únicamente relacionadas con sus hijos. Sin embargo, decidió cortar todo contacto al comprobar que sus acciones no respaldaban sus palabras.

"Lo tuve bloqueado de todas mis redes sociales y si volvimos a hablar fue por nuestros hijos. Al igual que su familia, le di una oportunidad para comprobar su cambio, pero ya vi, con sus acciones, que solo han sido palabras”, agregó.

Además, negó haber avalado cualquier tipo de conducta violenta de Kelvin hacia Rodríguez y subrayó que ella misma es una sobreviviente de agresión.

"No me olvidé ni sufro de amnesia, llevo terapia. Me ha costado mucho superar todo lo vivido, estoy en otro momento y no le voy a permitir ni a él ni a ella que me arrastren a su mundo, soy una dama y una madre de familia que trabaja para sacar a sus hijos adelante", concluyó.

