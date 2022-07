Dalia Durán decidió dejar en el pasado la polémica con su aún esposo y padre de sus hijos, el cantante John Kelvin, y se mostró feliz tras debutar como modelo de lencería para una conocida tienda.

“No es fácil, pero fluyó.”, indicó la cuba sobre su nuevo trabajo ante las cámaras del programa matutino “América hoy”.

Asimismo, resaltó que su expareja no tiene por qué opinar o mostrarse en contra de su nuevo trabajo.

“Él no es mi pareja, solo es el padre de mis hijos. Igual él tiene que respetar eso, es mi trabajo”, comentó. Además, resaltó que no permitirá que las opiniones de terceros minimicen su trabajo, ya que siempre se ha cuidado la imagen.

“(¿Si recibí mensajes de terceros?) Terceros no deberían opinar de mi trabajo porque yo cuido mucho mi imagen”, puntualizó.

Sin embargo, esta nueva faceta no viene sola y es que, la bella rubia también lanzará un tema musical llamado “Me sobran las palabras”.

Dalia Duran se lanza como cantante y modelo de lencería

Por otro lado, la expareja de Kelvin aseguró que el hecho de ser madre no le impide mostrar su lado sensual. “Una puede demostrar la sensualidad de una mujer, porque el que una sea mamá no quiere decir que una no puede mostrar su lado sexy”, dijo la cubana sobre sus fotografías. “No sé cómo me he atrevido a tanto, pero son 5 hijos así que me siento tan orgullosa, así que hay que mostrarlo”, dijo ante las cámaras de “Amor y Fuego”.

VIDEO RECOMENDADO

Dalia Durán llora en programa de Magaly Medina y le pide el divorcio a John Kelvin

La aún esposa del cumbiambero se presentó en “Magaly TV: La Firme” junto a su abogado para solicitar una conciliación pacífica.