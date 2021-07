La Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva en contra del cantante de cumbia John Kelvin por la presunta comisión de los delitos contra la libertad sexual- violación sexual y contra la vida, el cuerpo y la salud - agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia física y psicológica en agravio de Dalia Durán Gómez.

La medida fue solicitada por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, a cargo del fiscal provincial Oswaldo Taccsi Guevara.

El último lunes, John Kelvin fue denunciado por Dalia Durán, quien lo acusó de haberla agredido en el interior del departamento. Desde entonces, el cantante de cumbia permanece detenido en la comisaría de San Miguel.

Ministerio Público formalizó investigación preparatoria y solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Sarmiento, por presunta comisión de los delitos de violación sexual y violencia física y psicológica en agravio de Dalia Durán.

Nota 👉🏻https://t.co/LzCKaRMhz4 pic.twitter.com/jI2MylbyAM — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 7, 2021

Decidida en su denuncia

Dalia Durán declaró brevemente esta mañana en el programa ‘Mujeres al Mando’ y aseguró que no detendrá el proceso y espera ver a John Kelvin tras las rejas.

La empresaria cubana narró el último martes, en el programa de Magaly Medina, que la familia de John Kelvin no se ha acercado a ella ni a sus hijos para consultarle sobre su salud tras ser agredida por el cantante.

“Si yo estuviera muerta, porque es como yo me veía, qué hubiese sido de mis hijos porque a él no le importa. Ni a él ni a nadie, porque en vez de que su familia le lleve su chompita y comidita, ninguno se acercó a preguntarme ‘Dalia cómo te encuentras’ o cómo están mis hijos, porque era lo mínimo que me esperaba”, expresó.

Durán siguió contando el episodio de terror que vivió y para sorpresa de Magaly Medina, la aún esposa de John Kelvin señaló que sufrió agresión sexual por parte del cumbiambero.

