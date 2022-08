Janet Barboza no se aguantó y explotó contra Dalia Durán, quien en declaraciones a “América Hoy”, criticó que John Kelvin haya gastado dinero en grabar la canción “Pido perdón” desde el penal donde se encuentra recluido, en vez de dárselo a sus hijos.

“Me da mucha pena porque son seis hijos... Tengo que pagar alquiler, tengo que pagar una nana para salir a trabajar, tengo que pagar comida... Yo sé lo que cuesta grabar un tema, no me interesa siquiera escuchar la canción”, dijo inicialmente la cubana al magazine.

“No me parece que un dinero, que no es barato, se emplee en algo tan superficial ahorita que él está privado de su libertad, cuando yo me estoy sacando la mugre, ni siquiera duermo, trabajando en miles de cosas para sacar adelante a mi familia”, agregó.

Durán también indicó que el costo de esta producción bordearía los S/2,500, información que fue confirmada por Donald Yaipén, productor de Virtual Sound, quien ayudó al cantante a hacer la grabación, pero descartó haberle cobrado. “Con John (Kelvin), por lo mismo que él ha trabajado con nosotros, yo lo he apoyado”, precisó.

Ethel Pozo dio su apoyo al cantante diciendo que no ve mal que haya lanzado una canción. “¿Y? quizás ha invertido este dinero para ser retribuido de otro modo con las canciones, pero él tiene que seguir cantando porque es su trabajo”, sostuvo la hija de Gisela Valcárcel.

En tanto, Janet Barboza fue más dura y directa y dirigiéndose a la exesposa de Kelvin dijo: “Quién entiende a Dalia Durán, quién te entiende. A John Kelvin ya le dieron 21 años de cárcel y al parecer para ti no es suficiente”.

“La vez pasada, cuando se hizo un evento pro-beneficio para tus hijos, dijiste que no ibas recibir absolutamente nada. Ahora que John esta intentando rehacer su vida, tratando de hacer dinero de alguna forma, sales tú a decir que no te parece, que ese dinero debería ir para tus hijos”, increpó Janet.

Finalmente, la ‘Rulitos’ le envió un contunde mensaje: “¿Qué quieres con John Kelvin? ¿quieres verlo peor? creo que peor ya no los puede ver”. Recordemos que el cumbiambero está preso tras haber sido sentenciado a 21 años de cárcel justamente por haber agredido físicamente a Dalia Durán.

