El caso Kalimba ha vuelto a renacer. Hace 10 años el cantante mexicano fue acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente que había participado de uno de sus espectáculos. La denunciante, Daiana Guzmán, que por entonces tenía 17 años, vio como luego de una semana el caso fue desestimado luego de un proceso judicial lleno de contradicciones.

Pero 10 años después de aquel episodio los protagonistas han vuelto a declarar sobre el tema. El primero fue Kalimba, quien hace dos semanas volvió a recordar la noche del incidente, ocurrido en Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo.

“Me ofreció sexo y le dije que no, me fui a mi cuarto y me empezó a seguir. Me dijo: ‘Ándale, sería mi sueño’. Thaily, quien sí fue a declarar y quien sí dijo la verdad, la corrió del cuarto”, confesó Kalimba en una entrevista realizada por Yordi Rosado en su canal de YouTube.

El cantautor acusó al entonces procurador de Quintana Roo, Francisco Alor Quezada, de aprovecharse de su caso para limpiar su imagen. Como se conoce, el artista se mantuvo preso por una semana.

“La primera abogada de Daiana renunció. Fue a hablar con mi abogado y le dijo: ‘Esto es una absoluta mentira, yo ya los caché (me dí cuenta), yo ya vi lo que están haciendo. Estoy amenazada por el procurador’”, narró Kalimba, quien también denunció la desaparición de pruebas sobre su caso.

LA RESPUESTA DE DAIANA

Las declaraciones de Kalimba provocaron que la otra parte responda. En una entrevista a TV Azteca, Daiana Guzmán insistió en que fue agredida por el cantante mexicano.

“Está en mi declaración, tal cual, yo no voy a aumentar nada, creo que ya todo mundo conoce este caso. Lo único que puedo decir es que él me violentó, él me violó, él abusó de mí y ya. Él sabe perfectamente cómo pasaron las cosas, él sabe todo lo que ocurrió esa noche o a lo mejor ni se acuerda porque estaba tomado”, sostuvo.

La mujer rechazó que Kalimba se vuelva a referir al tema una década después, ahora que el procurador Francisco Alor Quezada ya falleció.

“Se me hace algo ridículo hablar 10 años después de esto, igual se me hace algo cobarde... ¿Por qué no decirlo antes?, ¿por qué no poner una denuncia antes?, ¿por qué hablarlo hasta hoy que esta persona ya no se puede defender?”, sentenció.

