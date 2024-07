Ha pasado casi dos años desde que Daddy Yankee decidió retirarse de la música para dedicarse a servir a Dios, desde entonces, el cantante no deja de sorprender con su testimonio de vida.

Recientemente, se hizo viral un video del artista predicando en una iglesia donde hace una reflexión sobre el sacrificio, una prueba que el vivió luego de alejarse de los escenarios.

Según explicó, luego de su última gira musical que fue un éxito mundial, un productor le ofreció 150 millones de dólares para seguir cantante por varios países. No obstante, él decidió mantener su fe cristiana.

“Mi carrera musical era lo que más yo amaba. Eso se lo digo a todo el mundo […] Mi gira fue la segunda más vendida de otros artistas urbanos […] de los latinos. Y cuando me hicieron la oferta de 150 millones de dólares, Jesús me dijo, ‘¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estás libre, toma tu decisión’. Hermano, las piernas a mí me flaqueaban”, comentó Daddy Yankee.

Aunque confesó que se sintió tentado, Daddy Yankee dijo que un mensaje divino hizo que lo rechazara definitivamente para seguir predicando la palabra de Dios.

“¿150 millones? Hermano, yo así temblando ‘¡brrr!’. Y yo, ‘Señor…’ [Dios me decía] ‘Sí, lo puedes tomar, pero tú sabes, no voy a estar en tu presencia, no voy a estar en tu vida. Vas a seguir esclavo de lo que más tú amas’. Y yo ahí temblando y la gente diciéndome, ‘¡ah, tú estás para el dinero, muchacho!’”, añadió el reguetonero.









