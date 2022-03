El reguetonero, cantante, compositor y actor, Daddy Yankee ha recorrido el mundo gracias al éxito alcanzado con cada tema en son de reguetón. Pese a ser considerado uno de los máximo representantes de este género anunció su retiro oficial de la música con una gira mundial que dejará a todos sin aliento.

Para felicidad de sus seguidores nuestro país está dentro de la gira mundial de despedida ‘La última vuelta World Tour’, donde visitará diversos países de Latinoamérica. Frente a esto, la expectativa por la venta de entradas ha empezado a surgir entre los fans de la leyenda del reguetón. Toda la información sobre el show de Daddy Yankee la encontrarás aquí.

¿Dónde y cuándo será el concierto?

El intérprete de ‘La Gasolina’, ‘Despacito’, ‘Rompe’, ‘Limbo’, ‘Ella me levantó', ‘Shaky Shaky ‘, ‘La Despedida’, ‘Dura’ y Problema’ dará su último show el próximo martes 18 de octubre del presente año, a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional de Lima, ‘José Diaz’.

Con más de 32 años de carrera artística, Daddy Yankee se ha convertido en una leyenda del género urbano, siendo influyente en la aparición de nuevas estrellas como J Balvin, Maluma, Natti Natasha, Karol G, Ozuna, Anuel, Bad Bunny, entre otros con los que también ha colaborado.

¿Cuando empieza la venta de entradas?

La preventa de entradas para ‘La última vuelta World Tour’ inicia este 28 y 29 de marzo a las 9:00 a.m. en la plataforma digital de Teleticket. Posteriormente, la venta regular se realizará el 30 de marzo. The Big Boss recorrerá más de 42 países, en los que se incluyen Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Panamá, México; etc.

Lo curioso es que tras el anuncio de su retiro del mundo de la música, Daddy Yankee, al parecer también se despide todos los recuerdos que había publicado en su cuenta de Instagram donde tiene más de 44.5 millones de seguidores debido a que eliminó todas sus publicaciones y solo ha dejado su video de despedida.

¿Cuáles son los precio de las entradas?

Platinum: Precio con 15% de decuento a S/ 570 / Precio Full a S/670

Precio con 15% de decuento a S/ 570 / Precio Full a S/670 Vip: Precio con 15% de descuento S/390 / Precio Full a S/ 459

Precio con 15% de descuento S/390 / Precio Full a S/ 459 Campo: Precio con 15% de descuento S/290 / Precio Full a S/ 341

Precio con 15% de descuento S/290 / Precio Full a S/ 341 Occidente: Precio con 15% de descuento S/370 / Precio Full a S/ 435

Precio con 15% de descuento S/370 / Precio Full a S/ 435 Oriente: Precio con 15% de descuento S/350 / Precio Full a S/ 410

Precio con 15% de descuento S/350 / Precio Full a S/ 410 Tribuna Norte: Precio con 15% de descuento S/150 / Precio Full a S/ 176

Precio con 15% de descuento S/150 / Precio Full a S/ 176 (*Precios incluye la comisión ticketera)

Precio de las entradas al concierto de Daddy Yankee, “La última vuelta World Tour”. (Foto: MarterLive)

