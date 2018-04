No hay dudas que detrás de todo el lujo y extravagancia de Daddy Yankee , hay una persona bastante especial para el cantante. A través de Instagram , el cantante de 'Dura' dedicó un hermoso presente para su esposa Mireddys González.

La mujer de 41 años quedó bastante sorprendida pues la agenda recargada de su esposo no permite que ambos tengan una vida cercana como pareja. Por ello, la esposa celebró que Yankee festeje los 23 años de su vida de casados.

En la publicación, se observan tres cajas elegantes con rosas de diversos colores. También, hay varios globos de tonos rosa, amarillo y plata.

Por su parte, Mireddys González también publicó una instantánea en dicha red social con la frase "Thank you my love. ¿Quién dijo que no se puede?".