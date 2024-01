Cynthia Martínez sigue honrando la memoria de su esposo, Pedro Suárez-Vértiz, mediante sus publicaciones diarias que comparte con sus seguidores. Ahora sorprendió a los fanáticos del artista al mostrar una foto inédita de Pedrito en sus primeros pasos en la música.

La madre de los hijos del artista peruano sorprendió en sus redes sociales al publicar un post durante la madrugada, siguiendo el estilo de Pedrito. En el mensaje, expresó su ilusión por esta nueva manera de recordarlo.

“Hola, esposo mío. Te cuento que este post lo escribí primero en el App de notas, tal cual lo hacías tú todos los días (...) No vas a creer, pero me da mucha ilusión hacer esto, te siento a mi lado”, inició diciendo.

Sin embargo, la publicación destacó por la imagen inédita de Pedro Suárez Vértiz, intérprete de ‘Cuando pienses en volver’, luciendo una apariencia muy joven. Según compartió Martínez, la foto fue tomada durante sus días de colegio cuando formó su primera banda, ‘Paranoia’.

“¡Mira esta foto! La tenía que compartir, me la mandó hace pocos días, Ceci Gómez de la Torre gran amiga tuya, esta foto yo nunca la había visto es hermosa! Antes de ayer vino Patricio con tu Mamá y Jaqui y Patricio me contó que esta foto fue tomada en tu colegio con tu primera banda Paranoia, sales hermoso amor y feliz, esta foto demuestra lo musical que eras desde tan joven”, agregó.

En el cierre de su extenso mensaje, afirmó que después de varios años a su lado, el recuerdo de Suárez-Vértiz seguirá siendo una parte significativa de su vida, más allá de lo que el cantante pudo haber imaginado en vida.

“Te amo, esposo. Son las 2 a.m. y me desperté de pronto, decidí escribir y postear de madrugada tal cual tú lo hacías amor. Me he “Pedreado”, pues con tantos años a tu lado, eres más fuerte en mí de lo que imaginabas”, concluyó.









