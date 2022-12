Los seguidores de Samahara Lobatón empezaron a preguntarse por qué la hija de Melissa Klug se mostró sin su pareja, Youna, durante Navidad. Para acabar con las críticas, la joven se pronunció a través de sus redes sociales, sin embargo, no aclaró si se encuentra o no distanciada del padre de su hija.

Recordemos que en Nochebuena la hija de Abel Lobatón se lució en compañía de su familia y de su pequeña Xianna, confirmando así que la pasó en casa de su madre.

Lo que generó comentarios negativos es que el gran ausente fuera su pareja Jonathan Horna, conocido como Youna.

“Todos los años la he pasado con mi familia, Youna, Xianna y yo. Este año es una excepción. Si no es tu vida, es mejor no comentar porque no sabes nada de mi vida en 4 paredes”, explicó la joven influencer sin dar mayor explicación sobre su actual estado amoroso.

NUEVOS ‘ARREGLITOS’

Samahara Lobatón llamó la atención de sus seguidores en las redes sociales tras compartir unos videos en los que mostró los resultados de sus tratamientos estéticos a los que se sometió.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug detalló que se realizó una rinomodelación y también enseñó al público que se aumentó el tamaño de los labios.

