Tal como se había anunciado, ‘Cuto’ Guadalupe y Melissa Klug se reencontraron en el set del programa ‘América Hoy’ y el exfutbolista aprovechó su visita para intentar calmar las aguas entre la empresaria y la ‘Foquita’.

Durante la secuencia ‘El podcast de Melissa Klug’ del magazine, el exjugador de Universitario de Deportes confesó que le gustaría que la empresaria hiciera una tregua con el expelotero de Alianza Lima por el bienestar de sus dos hijos.

“Siempre voy a querer lo mejor, tanto para Melissa como para mi sobrino. Están mis sobrinos de por medio, entonces siempre uno va a tratar y ustedes me conocen, que las cosas se solucionen en algún momento. Yo creo que eso se va a dar en algún momento porque Jefferson, mi sobrino, tiene un gran corazón”, expresó Cuto.

Al ser consultado si había tocado este tema con Jefferson Farfán, Cuto Guadalupe dijo que no por ser asuntos muy delicados.

"No, él está enfocado en sus cosas. Estos son temas muy personales y yo prefiero que en algún momento se pueda solucionar. Son temas muy complicados, yo me voy más que todo por las criaturas, yo tengo cinco hijos y sé que eso no es bueno", añadió.





Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán

El programa “Amor y Fuego” reveló que Melissa Klug perdió un juicio en primera instancia contra Jefferson Farfán y tendrá que pagarle una fuerte suma de dinero por concepto de “pago por penalidad”.

“Se declara fundada en parte la demanda interpuesta por Jefferson Farfán; en consecuencia, ordeno que la demandada Melissa Klug cumpla con pagarle la suma de 300 mil dólares”, dicta la sentencia.

El caso

Este veredicto surge en medio de una disputa legal que se remonta al 2016, cuando la pareja se separó y firmó un acuerdo de confidencialidad. Según este acuerdo, ni Farfán ni Klug podían hablar públicamente sobre el otro.

Sin embargo, según la demanda presentada por el exfutbolista de Alianza Lima, Melissa Klug habría incumplido dicho acuerdo en varias ocasiones.

La primera infracción documentada fue en diciembre de 2017, cuando Klug comentó sobre las vacaciones que Farfán tomó con sus hijos y su ahijada.

En esa ocasión, Klug mencionó: “Mis hijos se han ido de viaje con su padre, de ahí no sé quién más ha ido. Yo estoy separada de Jefferson, no sé a quién elige como ahijada o padrino. Yo no sabía que era su ahijada ni esas cosas, no sé si es padrino de viaje”.

No obstante, al tratarse de una decisión en primera instancia, trascendió que Melissa Klug apeló el fallo y el caso será revisado en segunda instancia.





