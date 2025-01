The Cult se presentará por primera vez en Perú el 6 de marzo

El anuncio de la visita de The Cult a Perú sorprendió a sus seguidores, quienes vieron la noticia en las redes sociales de la banda. Este concierto es parte de su gira por América del Sur, que incluye presentaciones en Chile, Argentina y Colombia durante los meses de febrero y marzo de 2025.

Formada en 1983 en Bradford, Inglaterra, The Cult ha sido una banda influyente en el rock gótico y hard rock desde los años 80. Liderada por Ian Astbury, la banda ha producido éxitos como "Vendetta X", "Mirror" y "Give Me Mercy". La trayectoria de The Cult se inició con el nombre de Death Cult antes de adoptar su nombre actual al año siguiente.

La banda se inspiró en la escena post-punk y gótica del Reino Unido y en influencias del hard rock de The Doors, Led Zeppelin y AC/DC, resultando en una combinación que cautivó a sus oyentes.

Su álbum debut, Dreamtime (1984), alcanzó el puesto 21 en las listas de Reino Unido. Sin embargo, su consagración llegó con el álbum Love (1985) y el sencillo "She Sells Sanctuary", cuyo videoclip fue ampliamente difundido por MTV.

El concierto del 6 de marzo en el Parque de la Exposición promete ser un evento inolvidable. La preventa de entradas estará disponible el 17 y 18 de enero a las 10 a.m. en Teleticket, con un descuento del 15% para quienes compren con tarjetas Interbank.

