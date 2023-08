Se mantiene alejada de los escándalos. Tras anunciar su embarazo, Melissa Klug, ha preferido estar perfil bajo, lo cual significa que no opinará sobre los problemas que vienen ocurriendo en la vida de su hija Samahara Lobatón y su exnuero Youna.

La ‘Blanca de Chucuito’ se presentó en la última edición de ‘América Hoy’ y aunque dijo que evitaría pronunciarse sobre los escándalos de su hija, Janet Barboza le consultó su opinión luego de que la expareja de Youna la llamara “loca” y “controladora”.

“Dime una cosa, ni cuando Samahara, dice, por ejemplo, que te vuelves loca porque es la única que no puedes controlar”, le recordó la popular ‘Rulitos’.

Ante ello, Melissa Klug le aseguró que no está enterada de nada de lo que su hija dice: “Yo no veo, por salud mental, no veo”.

Samahara olvida a Youna

Hace unos días, Samahara Lobatón y Bryan Torres confirmaron estar saliendo, pues estarían planeando iniciar una relación romántica en un futuro cercano.

Los jóvenes publicaron, en sus respectivas perfiles de Instagram, una foto en la que se les veía abrazados.

