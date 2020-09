El actor que prestó su voz para darle vida a 'Crypt Keeper' es el estadounidense John Kassir. Durante estos años, Kassir ha procurado que los fanáticos lo recuerden por esta serie. Siempre que acude a una reunión, lleva algún polo o un distintivo que lo identifique como la persona que le dio vida a Crypt.

(Wikipedia)

Con relación al conteo oficial, se llegaron a emitir un total de 93 episodios, distribuidos en 7 temporadas. Su comercialización se dio desde junio 1989 hasta julio de 1996.

Un punto que diferenciaba a esta serie es que en los episodios aparecían rostros conocidos de Hollywood. Por aquí desfilaron conocidos actores como Martin Sheen, Michael J. Fox, Brooke Shields, Michael Ironside, Tia Carrere, Doug Jones, Tom Hanks, Kyle MacLachlan, Ernie Hudson, Daniel Craig, Joe Pesci, Arnold Schwarzenegger, entre otros grandes nombres.

Durante su proceso, la serie también tuvo varios directores y productores. Por ejemplo, estuvo inmerso Robert Zemeckis (Forest Gump, '_Back to the Future_), y curiosamente Arnold Schwarzenegger, quien tuvo a su cargo, según IMDb, el capítulo The Switch.

Por otra parte, la fama que tuvo Los Cuentos de la Cripta generó hasta 3 películas. La primera se llamó Demon Knight, cinta que fue estrenada en 1995. Al año siguiente apareció Bordello of Blood, filme que también tuvo como base esta historia, y finalmente apareció El Ritual, que recién se popularizó en el 2006.

(Universal Pictures)

Por si fuera poco, la productora Nelvana preparó una serie animada. Se hizo con el objetivo de que los niños también compartan el éxito de estas historias. Su aparición se dio durante la década de los noventa.

Independientemente, 'Crypt Keeper' fue solicitado para que aparezca en varios anuncios publicitarios. Uno de los más recordados fue el que hizo para la marca de cervezas Budweiser.

(Budweiser)

El encargado de tomar las riendas de esta historia será M. Night Shyamalan, famoso por dirigir El Sexto Sentido (1999), Señales (2002), After Earth (2013), entre otros títulos. *”Ser parte de una marca tan amada como Cuentos de la Cripta,* algo que crecí viendo, y además tener la posibilidad de llevar al límite el género televisivo como un todo, es una oportunidad inspiradora sobre la que no puedo esperar sumergirme”, comentó por medio de un comunicado.