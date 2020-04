Hace unos días, Andrés Wiese, recordado por su papel como ‘Nicolás’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, utilizó sus redes sociales para denunciar el acoso que recibía por sus supuestas seguidoras tras preparar un postre y publicarlo en Instagram.

Tras esta revelación, Nataniel Sánchez, amiga y excompañera de actuación, se pronunció a través de su cuenta de Instagram para salir en defensa de Wiese y dar su opinión sobre el acoso.

“Vi una publicación que hizo (Andrés), pero nada justifica que la gente se exprese de una manera tan vulgar. Uno puede poner lo que quiera en Instagram y no merece ningún comentario desagradable”, expresó la actriz que actualmente se encuentra en España.

Nataniel, recordada por su rol de Fernanda, mostró su indignación y dijo que se sintió triste al ver los comentarios que recibía Wiese.

“El problema es que hay bromas y bromas, pero no se puede permitir ninguna falta de respeto y no podemos cruzar esa línea. Me dio mucha pena lo que escribían las personas, era muy triste. No entiendo qué cabeza puede pensar en escribir algo así”, agregó Sánchez.

