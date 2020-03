La expolicía Jossmery Toledo compartió fotos de lo que fue su cumpleaños en medio del estado emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio. En su cuenta de Instagram publicó sus fotografías en las que luce un ceñido vestido negro.

“Feliz cumpleaños para mí, muchas gracias a las personas que se acordaron desde las doce de la noche y no puedo creer como pasa rápido el tiempo. No me arrepiento de lo vivido, porque siempre sacas muchas experiencias", escribió la modelo en cuenta de Instagram.

Además pidió que las personas cumplan con el estado de emergencia dispuesto por el presidente Martín Vizcarra para evitar más contagios por coronavirus (COVID-19) en el país.

"Hoy celebraré en mi casa tranquila, con mi familia, ya habrá otra oportunidad de celebrar; ahora #yomequedoencasa y espero que tú también cumplas y te quedes en casa”, agregó Jossmery.

Hace unos días, Toledo se lamentaba de cumplir años durante la cuarentena y a través de un meme expresó su resignación.