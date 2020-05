El brasileño Rafael Cardozo se presentó en la nueva temporada programa de ‘Esto Es Guerra’ pese a haber revelado que la producción no se había comunicado con él. Incluso se mostraba molesto e indignado porque el reality había decidido disminuir el número de participantes.

Esta noche, en medio de lágrimas, Cardozo reveló haber tenido un cuadro de ansiedad debido a su encierro durante la cuarentena que cumple por el nuevo coronavirus (COVID-19) en nuestro país y lejos de su familia.

“Quiero pedir disculpas, yo siempre entro bailando, pero de verdad sufrí mucho estos 70 días. Tuve crisis de ansiedad, gracias a Dios no me tocó este virus desgraciado. Hasta hace poco estuve en el camerino con los chicos porque tuve crisis de ansiedad", expresó Cardozo, quien manifestó su sentir por estar alejado de su pequeña hija.

"Si hoy estoy acá es para entretenerlos a ustedes. Yo celebro por la gente que regresa a trabajar, oro por ellos. No entiendo por qué la gente critica. Fueron 70 días que Dios me dio clases, he cambiado un montón, no tengo el derecho de ser la misma persona”, agregó el guerrero.

Jazmín Pinedo sobre llanto de Rafael Cardozo: “Me muero por darte un abrazo”

VIDEO RECOMENDADO

Los escándalos de Shirley Arica

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR