El actor peruano Erick Elera se emocionó en el programa En Boca de Todos al hablar de su hija mayor Flavia -fruto de su relación con Analía Rodríguez- quien se encuentra alejada del artista pues está viviendo en Minnesota, Estados Unidos.

El también cantante reveló que trata de ser optimista con la actual situación en Perú debido al cierre de fronteras, y espera poder ver a su hijita en junio, como lo tenían planeado.

“Para mí siempre es inevitable no emocionarme cuando hablo de mi hija o cuando alguien me comenta cosas de ella. Trato de no pensar en que mi hija no estará conmigo un tiempo", contó Elera.

"Hace un par de días me dijo ‘papá ya estamos mayo’. A mí me parte el alma no estar con ella en su cumpleaños”, declaró en e programa En Boca de Todos.

