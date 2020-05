Shirley Arica volvió a estar en el ojo de la tormenta luego que en la última madrugada del pasado sábado participara de una reunión en el distrito de San Miguel pese al toque de queda. El comportamiento irresponsable de la modelo fastidió a su expareja, Rodney ‘Pío’ Dean, quien mostró su malestar con la madre de su pequeña.

Rodney ‘Pío’ Dean dijo que se encuentra cuidando a la hija de ambos y que no comprende el comportamiento de Shirley Arica pero espera una explicación: ”Sí. Estoy con mi hija, pero no sé qué habrá pasado con Shirley. Hablaré con ella apenas salga (de la comisaría)", dijo en conversación con Diario El Trome.

El exesposo de la modelo, quien es primo del Loco Vargas, sostuvo que ese no era un comportamiento que sea buen ejemplo para su hija: “Obviamente (está molesto). Ese ejemplo no le puede dar a mi hija, espero conversar con ella y me explique qué fue lo que pasó”, indicó en el mismo medio.

“Está mal y no puede estar haciendo eso (salir)”, dijo fastidiado pues teme que pueda contagiar a su pequeña hija con el COVID-19 por las continuas salidas de Arica.

Al ser consultado sobre si evaluaría pedir la patria potestad de su hija, dijo que esperará una explicación de su Shirley Arica para tomar una decisión: “No sé cómo han pasado las cosas, pero de acuerdo a eso tomaré una decisión”.

VIDEO RECOMENDADO

Camilo se tatuó el nombre de Evaluna y mostró el resultado en Instagram (24/05/20)