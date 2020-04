Albergues piden ayuda para mantener a sus animales rescatados durante la cuarentena

La cuarentena debido al avance del coronavirus (COVID-19) en nuestro país trajo consigo necesidad y varios albergues que protegen y cuidan de animales sin hogar también se han visto golpeados por esta crisis. Por tal motivo, ahora se encuentran en busca de ayuda para seguir velando por los animales.

MIRA : Todo lo que debes saber sobre el cuidado de tu mascota durante esta cuarentena

El programa ‘Magaly TV: La firme’ mostró un recorrió por algunos albergues de Lima en donde se vio de cerca la falta de alimentos y dinero que se necesitan para alimentar a todos los perros que cuidan. Las personas que han decidido acogerlos ahora piden ayuda para mantener a todos sus animales, pues se niegan a renunciar a ellos al ser considerados como parte de su familia.

Uno de los casos es el de Edwin Ramírez, responsable del albergue ‘Mi Pataza’, quien explica entre lágrimas lo que significan para él sus más de cien animales, a los que ha brindado refugio.

“Ellos son mi compañía, son mi razón de vivir, son mi día a día...yo pasó todos los días con ellos pensando en cada historia de cuando los rescate”, refiere.

PARA CUALQUIERA AYUDA PUEDES CONTACTARLO: 927376586

Por su parte, Fresia Mendoza, encargada del albergue ‘El Milagro’ es madre de más de un centenar de perros, que protege y alimenta con lo que puede.

“Nosotras las personas podemos ver la manera de conseguir comida, pero ellos no pueden. No contamos con donaciones, las personas que nos apoyaban también la están pasando mal. Ahora ya no tenemos comida. Mañana no sabemos que vamos a hacer, ahorita no importa así sea de sol en sol o de cinco en cinco, todo vale”, expresa mientras carga a los cachorritos que la noche anterior encontró en la basura.

PARA AYUDAR A FRESIA PUEDES LLAMARLA AL: 987 811 383

“Primero son ellos, luego soy yo”, dice convencida María Velásquez, cuidadora en el albergue ‘San Francisco’. Con la voz resquebrajada cuenta que ya no tiene como mantener a sus animalitos pues sus hijos se encuentran por el momento sin trabajar y eran los que la ayudaban con los gastos, al igual que su esposo.

Dentro de sus hijos de cuatro patas, tiene a una perrita llamada ‘Barbosa’, a la que rescató luego de que fue atropellada. Con su experiencia, dice que las personas suelen discriminar a los animales que cuida y pide a las personas que no sean indiferentes.

PUEDES CONTACTAR A DOÑA MARÍA A ESTE NÚMERO: 922 266 310

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: familia reparte comida a grupo de Loretanos que buscan retornar a su región