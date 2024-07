Lis Padilla ha logrado alcanzar la fama rápidamente gracias a un video que hizo enseñando a bailar el conocido tema de ‘Son Amores’ en la versión brasilera del cantante Pabllo Vittar. Y aunque dicen que se ha vuelto millonaria por aparecer en TikTok, cosa que ella niega, lo cierto es que sí tiene una tarifa por dar entrevistas y aparecer en programas de televisión.

Así lo confirmó la conductora Magaly Medina en su reciente programa del 22 de julio, donde una periodista le consultó a la creadora de contenido de la selva peruana cuánto es su tarifario para ir al set de ‘Magaly TV La Firme’.

“¿Y cuánto quiere para venir?, yo hablo con mi productor”, le consultó la periodista y Padilla respondió: “Mil soles, amiguita”, afirmando que ese es el costo por aparecer, ya sea en el set o dar una breve entrevista a un medio de TV.

Lejos de molestarle, Magaly le hizo una recomendación a la tiktoker: “No nos alcanzaba para pagar los mil soles que ella quería, no, no teníamos. Habíamos vendido todo, pero es justo. La mayoría de las personas que uno las llama, te cobran y todas cobran, unas más que otras. Ella también y está bien, al toque se dio cuenta cómo funciona el negocio aquí”.

‘La Urraca’ se animó a darle un consejo a Lis Padilla y recordó el trend que hizo famoso a otro peruano en las redes sociales, como lo fue ‘ingeniero bailarín’, quien vivió su fama momentánea, apareciendo en todos lados y luego desapareció.

“Ahora le ha tocado a ella, que es una tiktokera que ha sido rebotada en el mundo entero con este trend y que tiene que aprovechar lo que dura porque estas son modas pasajeras... Qué bacán, que todo el mundo la está invitando e imitando, se ha convertido en todo un fenómeno”, manifestó.

“NO ME ESTOY HACIENDO MILLONARIA”

“No me he comprado ninguna casa gracias a ‘Son de Amores’. Gracias a Dios tengo mi casa en la Selva, no me he comprado otra casa. No me estoy haciendo millonaria”, explicó la tiktoker ante la noticia de que se había comprado una vivienda.

En un video, Padilla también comentó sobre la realidad de sus ganancias en TikTok, explicando que los clips que realiza en la plataforma no le generan grandes ingresos.

“Todos los peruanos sabemos que TikTok no nos paga por contenido, pero cuando haces en vivo y las personas te donan regalitos, eso es ‘money’, pero si no te donan, no”, refirió.

Padilla nació hace 33 años en la localidad de Huicungo, en la región San Martín. Es una ama de casa y madre de cuatro hijos. Su hija la animó a ingresar a las redes sociales y desde hace unos años comparte en TikTok y Youtube su versión de diversos trends en los que expresa toda su creatividad.

