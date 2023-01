Para alegría de sus seguidores, Rodrigo González y Gigi Mitre confirmaron su retorno al programa de espectáculo ‘Amor y Fuego’. El anuncio lo hizo ‘Peluchín’ a través de su cuenta de Instagram.

En el spot publicitario, ambos conductores aparecen sentados en un mueble dentro del set, pero presentados como dibujos animados. Lo que llamó la atención es que aparentemente están entrevistando a la popular ‘Señito’, Gisela Valcárcel.

“Mi gran familia, catorce años pasando la tarde juntos. ¡Llegó el momento de sacar la cancha y volver a vernos!”, fue el cálido saludo del presentador.

¿Qué día se estrena la nueva temporada?

Rodrigo González informó la fecha y hora del estreno del programa: “Lunes 9 de enero. 1.50 p. m. en vivo, en directo. Temporada 2023 por el aire de Willax Televisión”, escribió como descripción del video.

Las reacciones de su público no se hicieron esperar: “Estas vacaciones fueron eternas sin ustedes”, “Rodrigo y Gigi en versión animada... Me muerooooooo”, “ya me estaba aburriendo”, son algunos de los comentarios que hicieron los televidentes.

VIDEO RECOMENDADO

Le roban celular y vacían su dinero de cuatro bancos