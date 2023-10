El actor Paul Martin, quién permanece alejado de la televisión, llegará este sábado al programa “¿Cuál es el verdadero?” para convertirse en ‘cazafarsante’ y se enfrentará a Rosángela Espinoza y Saskia Bernaola.

Previo a su presentación en el reality conducido por Adolfo Aguilar, el recordado integrante de la telenovela “De vuelta al barrio” ofreció una entrevista para hablar sobre sus habilidades para descubrir a los mentirosos.

¿Qué tan bueno eres descubriendo farsantes?

Considero que la intuición desempeña un papel fundamental al intentar descubrir quién está mintiendo. Aunque ser actor puede ayudar a interpretar, no creo que sea de gran utilidad para adivinar. En realidad, se trata de captar las señales y detalles que la persona nos envía, y basarnos en ellos para descalificar o confirmar si es verdadero o falso.

¿Y cómo ves a Saskia Bernaola y Rosangela Espinoza detectando mentirosos?

He tenido la oportunidad de grabar con Saskia hace ya varios años, la conozco desde hace mucho tiempo y realmente creo que tiene una habilidad excepcional para detectar a los mentirosos. La veo como una competidora muy fuerte en ese aspecto. En cuanto a Rosángela, también la conozco, pero no estoy seguro de cuán buena sea para identificar a los mentirosos.

¿Cuál es tu relación con la mentira? ¿Tú mientes?

A veces, puedo decir pequeñas mentiras, pero las considero mentiras piadosas. Pero siempre es bueno afrontar situaciones difíciles con la verdad.

¿Y cómo detectas cuando tu esposa te está mintiendo?

Tengo plena confianza en mi esposa, pero a veces es difícil detectar si me está mintiendo. Lo mismo ocurre con mi hijo, es posible que me mienta en asuntos insignificantes. No hay problema con eso, pero cuando se trata de temas más profundos y serios, creo que la confianza es fundamental.

¿En qué proyecto estás ahora?

En este momento, estoy trabajando en un proyecto muy emocionante, he escrito una obra de teatro llamada “Joaquina y su mundo feliz”, en la cual también he compuesto la música y estoy dirigiendo. Es una obra destinada a toda la familia y estamos colaborando con un talentoso joven con síndrome de Down.

¿Y te veremos pronto en televisión?

Regreso a la televisión, hay un proyecto en unos meses, ahora no pude porque he estado metido en mi proyecto teatral, pero ya se vienen novedades.