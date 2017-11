Cristopher Gianotti se tatuó el rosto de Ricky Tosso [FOTO]

El actor Cristopher Gianotti le rindió homenaje a su amigo y mentor, Ricky Tosso , inmortalizando su rostro con un tatuaje en su hombro. El ex conductor de televisión, aseguró que la muerte de Ricky fue un golpe que lo marcó muchísimo y por eso decidió tatuarse.

Increíble!!! Un beso hasta el cielo Papito!!! pic.twitter.com/sgb9BgofyH — Cristopher Gianotti (@gianotti5) 16 de noviembre de 2017

“Lo de Ricky (su muerte) fue algo que me marcó muchísimo, no fue fácil, pero definitivamente estoy más tranquilo. Tengo varios tatuajes que me han marcado la vida y, de alguna manera, todos guardan un significado”, contó Gianotti a Trome.

“También hice que me graben los nombres de mis hijas y el de Ricky fue porque se trató de alguien muy importante para mí, como un padre, un guía y maestro. Fue un homenaje”, agregó.

Cristopher Gianotti aseguró que luego de tomarse un descanso para dedicarse a la vida empresarial retomará su carrera artística.