Cristian Zuárez se refirió al romance que tuvo con Laura Bozzo: "Ya se superó y pasó"

Aunque no quiso confirmar si tiene un nuevo romance, el argentino Cristian Zuárez aseguró que su 'corazón está bien cuidado' y no es Laura Bozzo.

"En este nuevo renacer prefiero guardar mi vida privada, pero puedo decir que mi corazón está bien cuidado", declaró el cantante al diario Trome, luego que publicara en su cuenta de Instagram una imagen de dos manos entrelazadas mostrando un anillo con un mensaje de amor.

Con respecto a esta fotografía, el argentino aclaró que no "es de compromiso".

Además, el músico no descartó un romance con la empresaria argentina Adriana Amiel, con quien se le relaciona tras el fin de su romance con la conductora de Televisa.

"Pero cuántas cosas pueden empezar con una amistad o sociedad, uno nunca sabe. En su momento no hubo nada, era mi socia, después quién sabe si se transforme en algo más", expresó.

Cristian Zuárez también aseguró que ya superó la ruptura sentimental con Laura Bozzo.

"La relación es cordial, no tenemos problemas. Para mí fue algo muy lindo que vivimos, pero ya está, se superó y pasó, aunque el cariño siempre va a estar por lo vivido en 17 años. Hace un año que ya no estamos juntos y ambos entendimos que la vida continuaba. Ella maduró y, aunque nos volvimos a ver, ambos estuvimos muy fríos y comprendimos que cuando algo se rompe, ya no vuelve a ser lo mismo", precisó.