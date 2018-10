Cristian Zuárez espera no demandar a Laura Bozzo: "Si quiere guerra, guerra tendrá"

El cantante argentino Cristian Zuárez manifestó que espera llegar a un acuerdo con su ex pareja Laura Bozzo para no demandarla por haber trabajado varios años con ella sin contrato.

"Pronto mi abogado iniciará la demanda, espero no llegar a eso y que la negociación con Laura prospere, pero si quiere guerra, guerra tendrá", declaró el cantante en el diario Trome.

El argentino también aseguró que ya superó la ruptura sentimental con la abogada.

"Hace rato que pasó la tempestad. Fue difícil superar todo (su separación con Laura luego de 16 años), pero el psicólogo me dejó claro que debía seguir con mi vida. Estoy feliz, ahora llego a casa y hay comunicación, antes todo era el programa y las hijas", señaló.

Por si fuera poco, Cristian Zuárez dejó en claro que no volverá más con Laura Bozzo.

"No me importa lo que piensen (sobre su nueva pareja) y, si se quedaron con las ganas de que vuelva con Laura, eso es imposible, un error solo se comete una vez y no tropiezo con la misma piedra", indicó.



