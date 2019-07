Cristian Zuárez arremete contra Beto Ortiz y prepara acciones legales contra Laura Bozzo

La ex pareja de Laura Bozzo , Cristian Zuárez , estuvo muy atento a cada declaración de la conductora en el ‘ sillón rojo ’, donde confesó que había sido agredida por el argentino y necesitó 10 puntos par cerrar la herida. Zuárez estuvo muy atento de cada respuesta de Bozzo y decidió arremeter no solo contra ella, sino también contra el conductor de ‘El valor de la verdad’ , en su cuenta de Instagram como respuesta al programa.

"Me enteré que me quisieron hacer daño un pedófilo llamado Beto Ortiz alias 'pollo a la brasa' y está mujer que desconozco pero que tendrá que aclarar cada una de sus acusaciones pero como ven el pez por la boca muere ya se los había dicho", escribió Cristian Suárez.

Además, junto al mensaje se puede ver que reposteó una conversación de la conductora con ‘Moisés’, donde muestra que se arrepiente de su participación, pues se “fue de boca” y confiesa que “lo estoy llamando para que no saque todas las bestialidades que he dicho y no quiere, (…), la verdad que dije miles de cosas que no debí haber dicho, auxilio, qué hago, socorro”. Esta conversación ya había sido publicada por Beto Ortiz en su cuenta de Instagram.

Zuárez no solo calificó de “pedófilo” a Beto Ortiz, sino también le dijo “pollo a la brasa” y dijo que desconocía quién era su ex pareja.

Amenazó a ambos protagonistas de ‘El valor de la verdad’. El argentino tomará acciones legales, según Trome, luego de las confesiones que hizo Laura Bozzo, en las cuales daba detalles de su relación y sobre la pesadilla que le tocó vivir siendo una víctima de violencia de género.

Dentro de los 210 comentarios que recibió el post, muchos defendieron a Laura Bozzo y Beto Ortiz, y calificaron a Suarez de ‘poco hombre’ por su reacción en la publicación.

Sin embargo, hubieron algunas personas que defendieron al argentino y él utilizó la captura de su defensa para hacer otra publicación en la cual agradecía a las personas que estaban de su lado, con el siguiente mensaje: “Gracias a todos por sus comentarios buenos y malos el que se tomen el tiempo demuestra que les importo y eso se agradece, solo dejo dos mensajes de los tantos que resumen todo esto qué pasó” .



TE PUEDE INTERESAR: