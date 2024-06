Cristian Rivero y Gianella Neyra llevan más de diez años juntos. Aunque aún no han contraído matrimonio, ambos se han convertido en una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo en nuestro país y es que su romance no ha estado expuesto ante los reflectores.

El conductor y la actriz tienen un hijo en común, pero recientemente el exconductor de ‘Esto es Guerra’ confesó en su podcast que le hubiera gustado agrandar su familia.

“Tomé la decisión porque llegó Gianella a mi vida. Hasta antes, sí no lo tenía muy mapeado, no estaba muy seguro y me daba mucha ansiedad… ¿Y si no le puedo dar lo que yo quiero, y si tiene necesidad?, me pasaba de vueltas. Llega Giane y me dice que no es tan complicado: ‘Vamos, muchacho’, y ya”, recordó Rivero en conversación con Alejandra Baigorria.

Durante la entrevista, el expresentador de ‘Yo Soy’ se sinceró y aseguró que cuando se dio cuenta que quería tener más hijos ya era muy tarde, un tema que hasta hoy le cuesta asimilar.

“Todas esas cosas complicadas de la crianza, del bebé cuando recién nace, la mala noche, que se enferma, te las olvidas. Yo cuando quise uno más, quería una mujercita, ya fue muy tarde, me animé muy tarde”, reveló.

Ante ello, lamentó no haber tomado esta importante decisión cuando debía, sin embargo, dijo que es feliz con la familia que ha formado con Gianella Neyra.

“Debo confesar que me arrepiento, me hubiese gustado tener una mujercita. Somos dos en casa y dos varones en casa, me hubiera gustado tener a mi princesita y Gianella me dice ‘Por algo pasan las cosas’”, dijo en su canal de YouTube.









