Cristian Castro estrenó nueva novia ¿cómo reaccionó su esposa? [VIDEO]

Carol Victoria Urban, la aún esposa de Cristian Castro , no podía creer que el cantante haya estrenado nueva novia, la diseñadora Heidi Claire. Sin embargo, y tras confirmar la noticia con la prensa mexicana, indicó que cada quien rehace su vida como desea.

“No, no creo, Cristian no sería incapaz de hacerme eso (de tener una nueva novia)”, indicó al programa 'Ventaneando' y luego reiteró su posición señalando que “no, pues seguimos casados, imagínate, sería…, no, no lo creo capaz, no creo”.

Cristian Castro y su nueva novia. Cristian Castro y su nueva novia, la diseñadora Heidi Claire.

Minutos más tarde, y tras confirmar la noticia con la prensa mexicana, Urban manifestó que inicialmente había bromeado e indicó que normal que prosiga con su vida como mejor le parezca.

“Cualquiera es libre de hacer lo que quiera, ya estamos separados, y pues no tengo por qué juzgarlo, es lo sano para cualquier pareja que después de que terminen una relación, después de un tiempo, el debido duelo, como lo quiera llevar cada uno, pues continúe con su vida, es lo más normal”, sostuvo.



De muy buen humor, la violinista aclaró que los trámites de divorcio estaban pendientes aunque aclaró que no estuvo casada solo 28 días. "Fueron 30, contaditos eh, 30", señaló relajada.

El artista mexicano inició en julio del 2017, el proceso para divorciarse de Carol. El trámite se da en el juzgado civil de la ciudad de Mérida, Yucatán.

INFIDELIDAD EN SU MATRIMONIO



El matrimonio terminó en medio de supuestos rumores de infidelidad de ambas partes. El artista mexicano habría engañado a su esposa con la modelo argentina Valeria Degenaro, mientras que la violinista habría sacado los pies del plato con un ex novio.