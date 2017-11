Cristian Castro actuará en la nueva temporada de la serie 'Run Coyote Run'

El reconocido cantante mexicano, Cristian Castro , ingresará al elenco de la segunda temporada de la serie de FX ‘Run Coyote Run’, cuyo rodaje empezaría en los próximos meses y se estima que estrenará en el 2018.

La serie, cuya primera temporada está disponible en la App de Fox, ha sido uno de los éxitos de FX en la región, lo que le permitió la oportunidad de hacer una segunda temporada.

“Estoy que no puedo creer haberme sumado para actuar en esta ficción de FOX, después de tantos años de no hacerlo. Dejé de actuar porque empecé a cantar y me siento muy agradecido ya que se abre esta ventana que me da la oportunidad de hacer un poco de actuación”, manifestó Cristian Castro.

“Ser hijo de dos actores me gusta mucho y lo voy a hacer con un entusiasmo sin igual, muy atento al director, al guion y mi papel. Las historias están buenísimas. Estoy muy contento y agradecido con los escritores porque hicieron un excelente trabajo con mi participación”, agregó.

La serie ‘Run Coyote Run’ la protagoniza Harold Torres y el actor holandés, Elvaut Rischen. El elenco lo completan los mexicanos Maya Zapata, Macarena Miguel, Ignacio Guadalupe, Norma Angélica, entre otros. Además, el tema principal de la serie fue interpretado por el rockero, Alex Lora.