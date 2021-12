Juan Francisco Escobar generó una ola de críticas al incitar a las personas a no vacunarse contra el Covid-19. El actor, incluso, aseguró sentirse discriminado por un local donde no lo dejaron entrar por no presentar su carné donde se registra la inmunización contra el virus. Además, el exconductor radial ha promovido un discurso antivacunas; sin embargo, según su registro en la web del Ministerio de Salud (Minsa) sí ha recibido ambas dosis.

“¿Qué tal chicos, cómo están? Primer local que me discrimina por el carnet de vacunación y yo hago lo respectivo: pides el libro de reclamaciones y luego con este documento le metes una demanda y vas a ganar, te lo aseguro, para que vengan en mancha sin carnet y ganen un poquito de plata”, expresó el promotor antivacunas y colocó la frase “No al fascismo”.

Pero esta mañana, el programa ‘La Encerrona’ compartió el código QR del actor con el que se puede ver que sí ha recibido dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. El actor ha recibido dos dosis de la vacuna Pfizer en un centro de vacunación en el Callao, según relató Marco Sifuentes, conductor del citado medio.

“Quiero hablarles a los que sí se pincharon. ¿Hasta cuándo van a permitir que se violen sus derechos fundamentales? El único privilegio que tienen hoy es de tener los derechos básicos que ya tenían antes. No se dan cuenta de que esto no tiene nada que ver nada con salud”, recalcó Escobar en otro video.

El actor arremetió contra las medidas impulsadas por el Minsa y aseguró que lo único que buscan es asumir el control de las personas y todo es parte de un experimento.

“¿Cuántos pinchazos van a pasar o cuántos bozales te vas a poner para que te des cuenta de que esto tiene que ver con control? En el hipotético caso de que el 100% de las personas se pongan este experimento, de verdad mirándote a los ojos, de verdad ¿crees que ahí va a terminar? Tienes derechos básicos solamente hoy, mañana te van a decir que con tres pinchazos no basta y que te van a quitar todo si no te pones el cuarto, quinto... Haz valer tus derechos y pásate para el otro lado”, expresó.

Además, Sifuentes contó que intentaron comunicarse con Escobar, pero no quiso dar sus descargos. “Tengo claro que eres parte de una agenda. El espacio para el que trabajas solo desinforma y oculta información en mi opinión y el comunismo global es lo peor para el ser humano”, fue la única respuesta que dio el actor a través de WhatsApp.

