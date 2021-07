Este fin de semana, Tony Rosado fue intervenido nuevamente por realizar un ‘privadito’. Tras ser trasladado a la comisaría de Bocanegra, donde los oficiales de la sede policial le pidieron al artista que cante y mande saludos.

Luego de conocerse el hecho, la Policía Nacional (PNP) anunció el inicio de un proceso disciplinario contra los oficiales involucrados en el hecho. Por su parte, Tony Rosado decidió pronunciarse y dar su descargo en el programa Mujeres al Mando.

“Si firmé la papeleta y acepté (cantar con los agentes) porque después dicen que mis fans”, relató el intérprete de ‘Te eché al olvido’ y aseguró que no había más gente en la sede.

Para justificar la conducta de los policías, Rosado dijo que “la culpa no es nadie, ellos (los agentes) eran mis hinchas, no lo veía mal, y si no lo hacía después me decían creído”, resaltó.

PRONUNCIAMIENTO DE LA PNP

“Se ha difundido en redes sociales un video con imágenes del interior de la comisaría, donde se aprecia a dicho artista entonando una canción en voz alta y, al parecer, vociferando palabras soeces con total anuencia y aceptación del personal policial encargado de su custodia, quienes incluso participan del acto en forma jocosa”, indicó la PNP en un comunicado tras conocerse el hecho.

La Policía emitió un pronunciamiento sobre lo ocurrido con Tony Rosado en el interior de una comisaría.

