'Coto' Hernández tras pelea con Erick Sabater: "Yo fui a hablar y él me metió un golpe"

Carlos 'Coto' Hernández se pronunció tras pelea callejera con Erick Sabater . El costarricense indicó que fue el dominicado quien dio inicio al enfrentamiento a las afueras de Latina.

"Acaba de suceder algo, ahorita se van a dar cuenta vía redes sociales. Debido a lo que dijo el señor (Erick Sabater) en el programa de televisión... obviamente, yo con cólera por la estupidez estaba diciendo, fui a buscarlo para reclarmarle. Yo fui a hablar y él me metió un golpe", precisó el extranjero.

El ex chico reality manifestó que decidió acudir al canal para reclamar a Sabater el por qué lo acusaba de 'armar' ampays en televisión. Añadió que en medio de la discusión, Sabater lo agredió fisicamente y que él solo atinó a defenderse.

"Ya lo que pasó después, yo reaccioné nada más. Obviamente tengo que dos manos y me defiendo. No es sorpresa que salgan las imágenes. Yo fui a buscarlo, es cierto. No voy a dejar que una persona hable así de mí. Fui a hablar con él y me defendí nada más", agregó 'Coto' Hernández.

'Válgame Dios' difundirá mañana el video completo del enfrentamiento entre los extranjeros y ofrecerá más detalles en torno al cuestionado comportamiento.

