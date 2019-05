Coto Hernández dijo que Michelle Soifer le fue infiel a Erick Sabater con él

El invitado en ' El valor de la verdad ' fue el modelo Coto Hernández, quien reveló varios pormenores de las relaciones sentimentales que ha tenido. Entre ellas, el affaire que sostuvo con la cantante Michelle Soifer cuando era pareja del también modelo Erick Sabater.

“Nos coqueteamos, nos gustamos, hubo atracción, ella no tenía nada con Erick confirmado (…) como te repito, no conocía a Erick en ese momento”, explicó Coto Hernández, aclarando que no era amigo de Sabater cuando ocurrió la infidelidad.

Con el ánimo de demostrar la veracidad de sus declaraciones, dijo que tiene pruebas de todo lo mencionado. “Infidelidad sí hubo. Lo que diga de diversos personajes, yo tengo pruebas de todo”, agregó Coto.

Finalmente, señaló que cuando se rumoreaba que se presentaría en ' El valor de la verdad', Michelle Soifer trató de contactarse con él. “Encontré una llamada perdida de ella a través de Facebook y un mensaje que decía ‘estás’, pero no quise contestar”.



Como se recuerda, el modelo costarricense fue señalado como la manzana de la discordia en la relación de Erick Sabater y Michelle Soifer, quienes mantenían una sólida relación desde que se conocieron en 2013 en el reality "Esto es guerra".

La pareja era una de las más destacadas de la farándula local e incluso tenían planes para casarse. Sin embargo, se especula que la popular ‘Sol’ y ‘Coto’ habrían tenido un affaire.

‘Coto’ Hernández es el participante número quince de ' El valor de la verdad'. Erick Sabater, Paula Manzanal, Pedro Moral –en dos oportunidades-, Claudia Meza, Anyella Grados, Faruk Guillén, Jessica Newton, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.

' El valor de la verdad' otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción en 6 niveles, luego que el participante responda previamente más de 50 interrogantes ante un polígrafo.