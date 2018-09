El tan esperado evento Cosquín Rock Perú ya no se realizará el 27 de octubre en la explanada de la Costa Verde de San Miguel, debido a que se postergó para el próximo año.



"Lamentamos comunicar que por motivos ajenos a Cosquín Rock, la edición del festival que se realizará en Lima el día 27 de octubre del corriente año, se posterga para el año 2019", informaron los organizadores en un comunicado.

"A nuestros fanáticos les pedimos disculpas, pronto publicaremos más información sobre la nueva fecha", agregaron en la misiva.

DEVOLVERÁN DINERO DE LAS ENTRADAS

La organización también señaló que las personas que compraron sus entradas con anticipación podrán recuperar su dinero. Si los tickets se adquirieron en Tu Entrada, a partir del jueves 13 de setiembre se deben acercar a Plaza Vea de Higuereta portando el boleto físico y el brazalete.

Si adquirieron por Internet, la devolución se realizará de manera automática y se verá reflejada en la cuenta de cada comprador.

En la primera edición del festival —que se celebró el año pasado— se presentaron alrededor de 30 grupos. Entre ellos estuvieron Los Fabulosos Cadillacs, Residente, Fito Páez, No te va gustar, Uchpa, La Beriso, GIT, Autobus, Cuchillazo, La Mente, Illya Kuryaki and The Valderramas, Pastillas del abuelo, Ataque 77, La Sarita, Turbopotamos, entre otros.