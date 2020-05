El actor nacional Pold Gastello no pasa por un buen momento tras ser diagnosticado con coronavirus. La hermana del artista se encuentra muy preocupada porque él se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

“Lo están apoyando con un respirador porque lo necesitaba de emergencia y ahora está en UCI”, dijo Ruby Gastello en el noticiero matutino de ATV.

Lamentablemente no es el único caso en su familia: sus otros dos hermanos también se encuentra grave por el COVID-19. Uno recibe atención en el Hospital Alberto Sabogal y el otro, de 63 años, lucha por obtener un balón de oxígeno.

“Fuimos al hospital Santa Rosa y mi hermano (mayor), como no tiene SIS, no nos dejaron entrar, además, no tenían punto de oxígeno y lo llevamos al Dos de Mayo donde nos recomendaron que compremos nuestro propio oxígeno y que era recomendable tenerlo en casa", dijo la hermana de Pold

Ruby Gastello pide ayuda para el hermano mayor, quien hace seis días se encuentra en su casa aislado solo con medicamentos, pese a sus problemas respiratorios.

