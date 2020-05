Monique Pardo contó el drama que vive debido a que no puede trabajar desde que se decretó la cuarentena a nivel nacional debido a la pandemia de coronavirus .

Pero además de esta situación, la interpreté de ‘Caramelo’ aseguró que no cuenta con el SIS (Seguro Integral de Salud) y esto impide que pueda ser atendida.

“¡Por favor! le pido al Presidente Martín Vizcarra que me brinde un SIS, no tengo dónde atenderme y cuando voy de emergencia al hospital Casimiro Ulloa me niegan la atención por no estar asegurada. Es mi derecho por ser un adulto mayor”, manifestó Monique para un medio local.

Al respecto, la Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia Seguro Integral de Salud emitió un comunicado en el que informó que Monique Pardo se encuentra activa en el plan de seguros SIS Para Todos desde el 22 de abril y que está asignada al Centro de Salud Lince.

En el comunicado también se informó que SIS Para Todos es uno de los cinco planes de seguros del SIS establecido mediante Decreto de Urgencia N° 017-2019 que garantiza a los asegurados la cobertura del Plan Esencial de Aseguramiento y, de manera excepcional, la protección financiera para las atenciones por COVID-19.

Además, recomendaron a la población en general que verifiquen si cuentan con un plan de seguro del SIS, ingresando al portal institucional www.sis.gob.pe, opción Consulta de Asegurado.

