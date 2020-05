Magaly Medina no se guardó nada y no dudó en burlarse de Jefferson Farfán y Mario Irivarren, quienes recientemente dieron a conocer que se contagiaron de COVID-19. Ambos se encuentran recuperándose de la enfermedad, pero esto no hizo que se salvarán de los comentarios de la conductora de televisión.

En la edición de anoche de ‘Magaly TV, la firme’, la periodista se refirió a la mala suerte en el amor del futbolista y del chico reality.

En ese sentido, Medina se animó a mencionar que ambos estuvieron vinculados sentimentalmente con Ivana Yturbe, a quien resaltó por tener “un gran corazón”

“Ella (Ivana) tiene sus recreos, luego regresa con Mario, ahora le desea que se recupere. ¿No estará preparando el camino para volver con él? (...) Tiene un gran corazón ya lo ha mostrado totalmente, siempre han vuelto, su corazón es amplio, pero yo quiero mostrarles un meme que me enviaron”, señaló.

Sobre el meme en mención, Magaly mostró la imagen y leyó su descripción.

"Si los cuernos no los mataron menos el coronavirus”, dijo la presentadora al leer el texto de una foto de Farfán e Irivarren juntos.

