Milagros Leiva , en la edición del jueves 14 de mayo de su programa que se emite por Willax, dedicó un saludo a una de sus peinadoras y aprovechó para expresar públicamente que está a favor de que las autoridades permitan que los centros de belleza reabran.

La conductora de televisión sostuvo que su pedido no es por vanidad, sino por la salud mental. Incluso, señaló que algunos países del mundo que también han sido afectador por el COVID-19, los centros de belleza ya están atendiendo

“Yo sí creo que se tienen que abrir [las peluquerías] y no es un tema de vanidad, yo creo que los centros de atención de belleza —como ha sucedido en Estados Unidos, Alemania, en todo el mundo— sí se tienen que atender porque se trata de que las personas se vean bien, la salud emocional”, añadió.

Además, la periodista confesó que se le están cayendo sus extensiones, motivo por el cual pidió que no se sorprendan si en un futuro no tan lejano la ven sin cabello.

"En esta pandemia se me están cayendo todas [las extensiones] y la verdad es que no sé cuándo van abrir las peluquerías, los salones de belleza, etcétera. Cuando me peinan, me dicen 'se salió otra extensión. Y yo digo Dios mío qué vamos hacer’. Así que pronto me verán sin un pelito como siempre, pero todavía tengo algunas (extensiones)”, resaltó.

A través de su Instagram, el maquillador Carlos Cacho compartió el fragmento del programa de Leiva y apoyó su pedido.

“Apoyo la apertura de los #SalonesDeBelleza. La reconocida periodista @milaleivagalvez hace un llamado a que se reinicie las labores en los #CentrosEstéticos. Gracias Milagros, nosotros solo queremos volver a trabajar”, escribió Cacho junto al clip.

VIDEO RECOMENDADO