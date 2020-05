Manolo Rojas dice estar preocupado por todo lo que viene pasando el mundo con la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), que no discrimina raza, condición social, sexo y va a pasos agigantados perjudicando a las personas. El humorista lamentó la partida de su gran amigo, el cómico ‘Gato’ Abad, quien falleció víctima del virus.

“Hay tanta gente que está muy mal y eso me apena mucho. Hay quienes siguen siendo inconscientes y salen a las calles sin importarles lo que les pueda pasar, como es un virus que no lo ven, entonces, están como si nada hasta que se enferman. La noticia del ‘Gato’ Abad me cayó como un baldazo de agua, no me imaginé que le iba a pasar eso (morir por COVID-19), realmente me afectó, me puse un poco mal”, dijo Manolo en un comunicado de prensa.

El actor cómico también sostuvo que lo recordará como “El hombre elegante”. “Era un persona muy directa y siempre le gusta vestir bien, tenía su collar de un gato, él era un gato. A mí me decía: ‘Invierte en ti, vístete bien, tu apariencia dice mucho’, hasta que un día me regló un saco que lo tengo guardado”, mencionó.

Por otro lado, Manolo Rojas aseguró que se encuentra bien de salud y que hace más de dos años ya dejó el alcohol. “Estoy bien, gracias a Dios. Trato de reinventarme todos los días yendo a grabar a RPP y en América TV con ‘El reventonazo de la chola’. Lo que he aprendido es tener paz interior, eso me da tranquilidad. Ya llevó más de dos años sin probar ni una gota de alcohol, bueno, solo para el arroz con pato le pongo”, indicó el humorista.

Asimismo, el compañero de Ernesto Pimentel comentó que este sábado lo verán en “El Reventonazo de la Chola” interpretando a ‘Richard sin Swing, pero con billetín’.

“Este tipo me escribía y no dejaba de escribirme para que le promocione su música en ‘Los Chistosos’. No se cansaba hasta querer lograr algo. Como no le hice caso, ya luego le decía a Hernán (Vidaurre)”, manifestó.

Pese a que tuvieron algunos encuentros porque ambos son compositores, Manolo aclaró que no es su amigo. “Hemos hablado de música, porque este tipo se la sabe todas, y te endulzaba con lo que más te gustaba, pero nunca me hizo un ofrecimiento ni nada por el estilo. Este señor desarrolló bien su inteligencia interpersonal, pero la usa para mal al ver sus grandes beneficios o figuretear”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Ignacio Baladán y Luciana Fuster de lejitos en ‘Esto es Guerra’ tras frustrado romance

Ignacio Baladán y Luciana Fuster de lejitos en 'Esto es Guerra' tras frustrado romance