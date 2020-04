Continúan las discusiones entre Gianella Ydoña y Josimar. La expareja del salsero peruano denunció ante el programa “Magaly TV, la firme” que el músico no se hace cargo de su hijo y no envía la pensión para poder sostenerlo. Aseguró que no recibe nada desde el 2019.

“Ahora tampoco me da la pensión del bebé desde que ha empezado esto de la cuarentena porque según él no tiene dinero porque no está trabajando”, indicó Gianella Ydoña al programa de espectáculos.

Ydoña también contó que el cantante solo le ha mandado una canasta de víveres para el menor. "Él cree que es humillante mandar a su hijo un sick pack de leche, unas lentejas y full patas de pollo [sic]”, agregó.

Josimar envía canasta de víveres a su hijo

La expareja de Josimar señaló que el músico es “millonario”. “Me lo traen a mi hijo bajo de peso, con tos, no está haciendo las cosas bien [...] de donde él me saco sin hijo, he tenido que regresar sin hijo. Él tiene su cuenta recontra abastecida, eres millonario, Josimar, qué te pasa, cómo le vas a hacer eso a tu hijo”, sostuvo.

Como se recuerda, fue hace unos días que Gianella Ydoña publicó un mensaje en sus redes sociales donde muestra toda su indignación porque su hijo pase tiempo con la nueva pareja de Josimar, María Fe Saldaña.

“Yo no tengo la culpa de que mi hijo tenga que compartir su cama con la de turno. Eso díganselo a Josimar, a mí también me molesta mucho. Es más, él sabe que no puede subir ni fotos de mi hijo con alguien más, pero bueno le gusta fastidiarme y no le haré caso”, escribió en Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Los Rolling Stones se unen al concierto global por coronavirus

Los Rolling Stones se unen al concierto global por coronavirus