El estilista Carlos Cacho se mostró indignado por las nuevas medidas que ordenó el presidente Martín Vizcarra con la atención de las peluquerías a domicilio.

“Me parece que la gente del Gobierno no entiende. Nos encontramos desesperados, maniatados y sorprendidos. Nuestro Presidente no puede dar luz verde a la informalidad, porque le está diciendo a los peluqueros ‘sácale a la vuelta a la peluquería donde trabajas y tranza con la clienta’. Esa locura de incentiva que los peluqueros atiendan a domicilio es un caramelo con sabor a sillao”, dijo Cacho en ‘América hoy’.

“¿Qué Gobierno del mundo incentiva al comercio ambulante, a la informalidad? Eso me saca de quicio, me sorprende. Entonces, ¿quién paga el local, Sunat, AFP?”, preguntó el maquillador.

Carlos Cacho también indicó que pocas clientas dejarán que un extraño ingrese a sus casas. “Lo que me está diciendo el Gobierno es que cierren los locales”, precisó

