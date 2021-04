Mónica Cabrejos venció el coronavirus (COVID-19). La conductora del programa “Al sexto día” compartió un video desde la playa tras estar varios días en confinamiento.

La presentadora de Panamericana Televisión recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer a las personas que se preocuparon por su salud tras dar positivo a COVID-19.

Según se pudo observar en el clip, Cabrejos lucía un mejor semblante, tenía puesto su mascarilla y se encontraba sola.

“Hace unas horas soy libre del COVID-19, gloria a Dios. Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron en este proceso y en especial a mi infectóloga porque estuvo pendiente de mí”, expresó la conductora de 45 años.

“Muchas personas sin conocerme me trajeron comida, oraron por mí, me escribieron y me desearon lo mejor. Si bien no me golpeó fuerte, eso no quiere decir que no me haya dejado secuelas. Cuídense y usen la mascarilla”, agregó.

El sábado 10 de abril, Mónica Cabrejos no se presentó en el programa “Al sexto día” y fue reemplazada por la conductora Karla Tarazona.

